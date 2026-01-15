  1. Anasayfa
İkinci lig maçında açılan bu dev pankart ortalığı fena karıştırdı

Güncelleme:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada oynanan İnegölspor - Batman Petrolspor mücadelesi sırasında tribünlerde açılan ve üzerine "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazılı 50 metrelik pankarta DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i çileden çıkardı.

TFF 2. Lig'de oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren İnegölspor - Batman Petrolspor maçında tribünlerde açılan pankartla ilgili tartışmalar büyüyor.

İnegölspor taraftarları tarafında açılan yaklaşık 50 metrelikpankartın üzerinde "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazıyordu.

DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankarın ayrımcı ve ötekileştirici bir dil içerdiğini belirterek "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi? Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" sözleriyle isyan etti.

Ekmen aynı zamanda maçı anlatan spikerin de pankartı överek "anlayana çok anlamlı" ifadelerini kullanmasına tepki göstererek "Sen geri zekalı mısın? Neresi anlamlı, neresi manidar? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

50 metrelik pankartın stada nasıl sokulduğunu sorgulayan Ekmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve emniyet yetkililerini göreve çağırdı. Olayın münferit olmadığını belirten ve Batman Petrolspor camiasının yanında olduklarını söyleyen Ekmen, sporda nefret diline karşı caydırıcı cezalar istedi.

Etiketler batman petrolspor İnegölspor pankart tartışma pankart tartışması
