Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Türkiye'de ilk olacak bir filmde birlikte rol alacak

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak yapımda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Son dönemin başarılı projelerinde yer alan senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile sinema filminde buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri, kadro çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz ayında başlayacak.

Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosuna Aziz Kedi’yle beraber imza attığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor.

14 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.

Feyyaz Yiğit, son olarak Gibi dizisinin 6. sezonunda rol aldı. Bilginer ise Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde Angelina Jolie ile başrolleri paylaştı.