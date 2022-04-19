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Hülya Avşar ''gerekirse simit yiyeceğiz'' çıkışını çabuk unuttu

Hülya Avşar ''gerekirse simit yiyeceğiz'' çıkışını çabuk unuttu

Bir süre önce, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı için mikrofonlara "gerekirse simit yiyeceğiz" çıkışıyla tepkileri üzerine çeken Hülya Avşar bu sefer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki iftar programındaki tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle hafta sonu gerçekleşen iftarda öne çıkan isimler konuşulmaya devam ediyor. Hakan Ural, Demet Akalın gibi isimlerin yanında Hülya Avşar'ın da etkinlikte bir ara fotoğraf makinesini eline alıp çekim yapması gündem olmuştu.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Avşar Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmiş ve ünlü şarkıcının 'simit' açıklaması hatırlatılmıştı. Avşar bir süre önce "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" demişti.

Bu açıklamayı unutmayan Yeşim Salkım bir paylaşımın altına yorum yaptı. Sivri diliyle tanınan Salkın Avşar'ın neşeli hallerini görünce "Simit varmışmış bari iftarda" diyerek gönderme yaptı.

yeşim salkım'dan hülya avşar'a simit göndermesi

 

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