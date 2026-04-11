Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili esprisi sonrası gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu serbest

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme kararıyla X ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilen Ulu, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada "Maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim" diyerek özür diledi.

İstanbul’da gerçekleştirdiği bir sahne performansında Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadeler sonrası "değerlere hakaret" iddiasıyla soruşturma kıskacına alınan komedyen Tuba Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Ulu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Kararın en dikkat çekici kısımlarından biri de Ulu’nun dijital platformlardaki varlığına yönelik kısıtlamalar oldu. Soruşturma kapsamında komedyenin X (Twitter) hesabı ve YouTube kanalı için erişim engeli kararı alındığı öğrenildi.

"Mizahın Zekasına Güvenmiştim"

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden detaylı bir açıklama yayınlayan Tuba Ulu, niyetinin kimseyi incitmek olmadığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu memleketin mizahına ve onu alıp kabul edenin zekasına hep güvendim. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için sınırları bazen esnetmek gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Bunu bir kusur olarak kabul edin.”

Özür diledi

Hiciv yaparken bazı değerlere dokunmuş olabileceğini kabul eden Ulu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Kimseyi üzmek, kızdırmak gibi bir niyetim yoktu. Hayatım boyunca kutsallara ve değerlerimize saygılı olmaya özen gösterdim. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim herkesten tüm kalbimle özür diliyorum."

 

