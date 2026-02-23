Masumiyet Müzesi'nin Kemali'nden dizi için şaşırtan itiraf

Netflix, Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanı Masumiyet Müzesi'ni dizi olarak ekrana taşıdı. 1970'ler İstanbul'unda Kemal ile Füsun'un tutkulu aşkını anlatan yapım sosyal medyayı sallarken, başrol oyuncusu Selahattin Paşalı şaşırtan bir itirafta bulundu...

Orhan Pamuk'un dünya edebiyatına kazandırdığı başyapıt Masumiyet Müzesi, Netflix'in yeni Türk dizisi olarak ekranlara taşındı. Yayına girdiği günden itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına giren dizi, başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın çarpıcı açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

1970'lerin İstanbul'u Ekrana Yansıdı

Zeynep Günay'ın yönettiği, senaryosunu Ertan Kurtulan'ın kaleme aldığı dizi; 1970'ler İstanbul'unda varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan tutkulu ve çalkantılı aşkı konu alıyor. Aşkın, özlemin ve kaybedilen ihtimallerin izinde kurulan çok katmanlı anlatı, özenle yeniden yaratılan dönem atmosferiyle izleyiciyi geçmişe götürüyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alırken; Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi deneyimli isimler de kadroda bulunuyor. Oyuncu seçimleri de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Paşalı'dan Şaşırtan İtiraf: "Hayatımda Hiç Böyle Olmamıştı"

Kemal Basmacı karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, YouTube'da Aysun Öz'ün sorularını yanıtladığı söyleşide karakterin kendisinde derin bir iz bıraktığını açıkladı. "Ben normalde bir iş bittiğinde karakterle vedalaşabiliyorum; bunda ise böyle olmadı" diyen Paşalı, yaşadığı deneyimi şöyle aktardı: "İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım. Hayatımda daha önce hiç böyle olmamıştı."

Bu itiraf, dizinin oyuncular üzerinde bıraktığı derin etkiyi gözler önüne sererken sosyal medyada da hızla yayıldı.