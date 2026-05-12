Metallica'dan Türkiye sürprizi! Sessiz sedasız geldiler...

Dünyanın en büyük heavy metal gruplarından Metallica’nın üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, aileleriyle birlikte tatil rotasını Türkiye’ye çevirdi. Ünlü müzisyenlerin Denizli ziyareti, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıktı.

Heavy metal dünyasının efsane isimleri, gitarist Kirk Hammett ve bas gitarist Robert Trujillo, sessiz sedasız Denizli’ye geldi. Herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirilen bu "gizli" ziyaret, ikilinin antik kenti gezdiği sırada çekilen fotoğrafları paylaşmasıyla hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’yi ziyaret eden Metallica üyeleri, travertenlerin eşsiz manzarasında vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte ören yerlerini gezen Hammett ve Trujillo, tarihi atmosferin tadını çıkardı.

Hierapolis’ten Özel Kareler

Ünlü müzisyenler, Pamukkale’nin hemen yanı başında bulunan Hierapolis Antik Kenti’ni de ihmal etmedi. Tarihi tiyatro ve kalıntılar arasında yürüyüş yapan ikili, antik kentten özel fotoğraflar paylaşarak Denizli’nin tarihi güzelliklerine hayran kaldıklarını gösterdi. Müzik dünyasının dev isimlerinin Türkiye’de başka hangi duraklara uğrayacağı ise merak konusu oldu.