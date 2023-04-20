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Şevket Çoruh ile Timuçin Esen birbirine mi girdi ?

Şevket Çoruh ile Timuçin Esen birbirine mi girdi ?
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'Tetikçinin Oğlu' dizisinin setinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında tartışma çıktığı iddia edilmişti. Çoruh, konuyla ilgili yorum yaptı.

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh başrollü ‘Tetikçinin Oğlu’ dizisi geçen salı ekran macerasına başladı.

Esen’in senaryodaki diyaloglardan mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırdığı için Çoruh ile arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

“NELER OLMUŞ BRA HİÇ HABER VERMİSEN”

Haklarında çıkan tartışma haberine yorum yapan Şevket Çoruh “Neler olmuş bra hiç haber vermisen” diyerek iddiayı yalanladı.

Dizinin konusu şöyle:

Çok iyi dost olan Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları yüzünden karşı karşıya gelir. İskender’in oğlu Yiğit (Hilmi Cem İntepe) bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıldır aradığı oğlu Metin’dir. Artık iki dost karşı karşıyalar, biri oğlu öldüğü için diğeri ise oğlu ölmesin diye…

Etiketler Şevket Çoruh timuçin esen kavga set sette kavga
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