Sıla'nın kulis pozu beğeni topladı
Ünlü popçu Sıla, konserlerine devam ederken sosyal medya hesabından paylaşığı kulis pozuna beğeni yağdı.
Rotterdam Luxor Theater’da sahneye çıkan Sıla kulisinde çektiği selfie pozunu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:
“Süperdi! Çok çok teşekkürler. Bu akşam Bochum’dayız.” Sıla’nın baştan aşağı pembe giydiği iddialı kıyafeti takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol