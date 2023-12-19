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Sıla'nın kulis pozu beğeni topladı

Sıla'nın kulis pozu beğeni topladı
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Ünlü popçu Sıla, konserlerine devam ederken sosyal medya hesabından paylaşığı kulis pozuna beğeni yağdı.

Rotterdam Luxor Theater’da sahneye çıkan Sıla kulisinde çektiği selfie pozunu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

“Süperdi! Çok çok teşekkürler. Bu akşam Bochum’dayız.” Sıla’nın baştan aşağı pembe giydiği iddialı kıyafeti takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sıla'nın kulis pozu beğeni topladı - Resim : 1

Etiketler sıla kulis poz
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