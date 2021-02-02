Survivor 2021'in yeni yarışmacıları belli oldu

Survivor 2021'in 1 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesinde Survivor'a yedeklerden katılan yeni yarışmacıları çağırdı ve yeni yarışmacılar Survivor'da ilk oyunlarına çıktı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan ve Doğan Keser katıldı.

Yeni yarışmacılardan Sergen ve Doğan ünlüler takımına, Bahar ise gönüllüler takımına dahil oldu.

GONCA KAKAR

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımının yeni yarışmacısı olan Gonca Kakar'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

ALEYNA ÇALIŞKAN

Aleyna Çalışkan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor2021 izleyicileri tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

DOĞAN KESER

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmış.

Survivor izleyicileri, yarışmacılar hakkında merak ettiği konulardan biri de medeni durumu oluyor. Yeni yarışmacı için internette Doğan Keser evli mi sorusu araştırılıyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.



