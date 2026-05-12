Survivor’da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı! Çekimler iptal edildi!

Dominik Cumhuriyeti'nden gelen acı haber Survivor dünyasını yasa boğdu. Yunanistan Survivor’ın iddialı ismi Stavros Floros, geçirdiği feci deniz kazası sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Kazada Türk yarışmacıların dikkati ve hızlı müdahalesi büyük bir trajediyi önledi.

Survivor Yunanistan'da "Mavi Takım" oyuncusu olan 22 yaşındaki Stavros Floros, çekim saatleri dışında zıpkınla balık avlamak için denize girdi. İşaret şamandırası kullanmadan dalış yapan Floros’a, o sırada bölgeden geçen turistik bir tekne çarptı.

Türk Yarışmacılar Fark Etti

Yunan basınında yer alan çarpıcı detaylara göre; teknenin dıştan takma motorunun pervaneleri genç yarışmacının sol ayağında kısmi ampütasyona (uzuv kaybı) neden olurken, sağ ayak bileğinde de ağır hasar meydana getirdi. Olay yerinde bir terslik olduğunu fark eden ve hemen harekete geçerek Floros'u sudan çıkaranların ise Türk Survivor yarışmacıları olduğu belirtildi.

Çekimler Durduruldu, Soruşturma Başlatıldı

Korkunç olayın ardından Central Romana Tıp Merkezi'ne nakledilen Floros, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Acı haberi alan takım arkadaşı Manos Malliaros'un psikolojik çöküntü yaşayarak hastaneye kaldırıldığı, yarışma çekimlerinin ise geçici olarak durdurulduğu öğrenildi. Dominik polisi ve liman yetkilileri, tekne kaptanı Walker Nathan Polanco Morales'in seyir defterini incelemeye alarak soruşturma başlattı.

Yapım Şirketinden Açıklama

Survivor yapım şirketi, olayın bir "turistik tekne kazası" olduğunu doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Yarışmacımız Stavros Floros, yarışma prosedürleri dışında bulunduğu sırada ciddi bir kaza geçirmiştir. İlk müdahale ekibimiz tarafından yapılmış ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılmıştır. Durumu ciddi ancak stabildir, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ailesine duyduğumuz saygı nedeniyle asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ediyoruz."