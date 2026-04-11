  1. Anasayfa
  2. Magazin
  Ünlü şarkıcı neden Yeraltı'nı reddetip Eşref Rüya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı neden Yeraltı'nı reddetip Eşref Rüya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı neden Yeraltı'nı reddetip Eşref Rüya'yı seçtiğini ilk kez açıkladı
Güncelleme:

Ekranların 2 dev yapımı Eşref Rüya ve Yeraltı arasındaki rekabete sanatçı İntizar da dahil oldu. Saba Tümer’in programına konuk olan İntizar, Eşref Rüya dizisinin sıkı bir takipçisi olduğunu belirterek, rakip dizi Yeraltı’ndan gelen cazip şarkı teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Eşref Rüya dizisi ile Yeraltı dizisi arasındaki rekabet başka bir noktaya sıçradı. Daha önce Eşref Rüya için özel bir şarkı hazırlayan İntizar, Saba Tümer ile gerçekleştirdiği röportajda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Daha önce Eşref Rüya dizisi için hazırladığı "Bıçak" şarkısıyla gündem olan İntizar, sürecin nasıl geliştiğini anlattı:

"Aslında benden 'Firari' şarkısını istemişlerdi ama ben diziye daha uygun olduğunu düşündüğüm başka bir şarkı hazırladım. Çünkü o dizinin gerçekten fanıyım, severek izliyorum."

Reytinglerde Eşref Rüya’yı zorlayan ve zaman zaman zirveyi ele geçiren Yeraltı dizisi ekibinin, İntizar’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Saba Tümer’in "Rakip de senden şarkı istemiş, doğru mu?" sorusuna samimiyetle yanıt veren İntizar, teklifi kesin bir dille reddettiğini söyledi.

Reddetme sebebini duygusal bir temele dayandıran ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Teklifi reddettim! Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri... Ben Eşref Rüya’yı çok seviyorum ve oraya bir bağım var. Bir yanda sevdiğim bir iş varken, onun rakibine gidip iş yapmayı doğru bulmuyorum."

 

Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Etiketler İntizar eşref rüya yeraltı Saba Tümer röportaj dizi müzikleri bıçak reyting magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
