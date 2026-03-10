Uyuşturucu testi pozitif çıkan Edis'ten ilk açıklama: ''Şaşkınım''

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan şarkıcı Edis, ''Sonuç karşısında son derece şaşkınım'' diyerek testlerin yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Edis Görgülü'nün Adli Tıp raporu tamamlandı. Edis'in saçında kokain maddesine rastlandığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu. "Sonuç karşısında şaşkınım" diyen Edis, testlerin tekrarlanmasını isteyeceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Görgülü, kan, saç ve idrar testinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ünlü şarkıcı işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Test sonucu pozitif çıktı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu raporunda, Edis Görgülü’nün saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı kaydedildi.

"Sonuç karşısında şaşkınım"

Raporun ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Edis, hakkındaki iddiaları reddetti. Yaşam tarzından ve alışkanlıklarından emin olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım.

T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım.

Hukuka olan güvenim tamdır.

“Neden” ve “nasıl” gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim.

Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim."