Yasemin Yalçın'ın eşi usta oyuncu İlyas İlbey'in sağlık durumu açıklandı

'İtilmiş ile Kakılmış' karakterleriyle tanınan usta tiyatrocu Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildi. Çiftin kızı Eylül İlbey, babasının hastanede tedavi gördüğünü ve doktor gözetiminde olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

'İtilmiş ile Kakılmış' tiplemeleriyle milyonların gönlünde taht kuran ve Türk televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu Yasemin Yalçın'ın, kendisi gibi tiyatrocu olan eşi İlyas İlbey'den sevenlerini üzen bir haber geldi.

Usta oyuncu İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildi. Bir süredir hastanede tedavi altında olan sanatçının güncel sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama ise kızı Eylül İlbey'den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu ve sevenlerini bilgilendiren Eylül İlbey, babasının tedavi sürecinin uzman doktorlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Sürece dair öne çıkan detaylar şu şekilde:

İlyas İlbey'in karaciğerinde tespit edilen tümör nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin aralıksız sürdüğü doğrulandı.

Usta sanatçının şu an hastanede, uzman hekimlerin yakın gözetimi altında olduğu ve ailenin sağlık ekibine güveninin tam olduğu ifade edildi.

Eylül İlbey, bu zorlu süreçte aileyi yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ederek, sevenlerinden dua talebinde bulundu.

Eylül İlbey'in sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Babam İlyas İlbey’in rahatsızlığı nedeniyle şu anda hastanede tedavisi devam etmektedir. Süreci yakından takip eden doktorlarımıza güvenimiz tam. Bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan ve soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin."