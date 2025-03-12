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Acun Ilıcalı 400 milyonluk soru üzerine hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Acun Ilıcalı 400 milyonluk soru üzerine hangi partiye oy verdiğini açıkladı
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Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, katıldığı programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ticari ilişkisi olduğu iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı, ''Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve AK Parti'ye oy verdiğimi söyledim'' dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in programına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ilıcalı, bir süredir kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

400 MİLYONLUK İDDİAYI YALANLADI

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"AK PARTİ'YE OY VERİYORUM DİYE..."

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. Ak Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler acun ılıcalı Fenerbahçe ak parti
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