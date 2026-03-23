  Gazeteci İsmail Arı tutuklandı; ifadesi de ortaya çıktı

BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınmasının ardından Ankara’ya getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Arı’ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu okulun arazisindeki tarihi yapılarla ilgili yaptığı haber gerekçe gösterilen Arı’nın mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı.

BirGün gazetesinin ödüllü muhabiri İsmail Arı, yargılandığı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Mart gecesi eşinin ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alınan Arı, emniyet işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Arı’nın savcılık ifadesini almadan, doğrudan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkine karar verdi.

Arı’yı savunmak üzere aralarında İlhan Cihaner ve Kerem Altıparmak gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda avukat adliyeye geldi. Nöbetçi hakimlik, Arı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (TCK 217/A) iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

Arı’nın İfadesi: "Haberimde Sorun Görmüyorum"

İsmail Arı ifadesinde, bahse konu alanın korunması gereken kültür varlığı olduğunu vurgulayarak; "Haberimde parsellerin taşınmasına karar verildiğini belirttim. Uzmanlarla görüştüm; tescilli yapılar metruk olsa bile yerinde yeniden inşa edilmelidir. Bu anlamda bir yanıltma yoktur" dedi. 

