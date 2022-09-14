İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezayı, ağzını bantlayarak protesto etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var isimli programda Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle kanala beş kez program durdurma ve para cezası verildiğini duyurdu.



Konuralp ayrıca, Medya Mahallesi ve Sözüm Var adlı programlarda 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü' iddiasıyla da Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezaları verildiğini bildirdi.

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN 'BANT'LI RTÜK PROTESTOSU

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV'ye para ve "Sözüm Var" isimli programa 5 kez program durdurma cezası vermesini protesto etti.

Akşam haberlerine ağzı bantlı şekilde çıkan Değirmenci, "Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz" dedi.