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  3. 03 Mayıs 2020 17:03

Nevşin Mengü'den İstanbul'daki pandemi hastesi için olay iddia

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastane ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.   Kaynak: Nevşin Mengü: "Büyüyünce AVM olacak olabilir"

Nevşin Mengü'den İstanbul'daki pandemi hastesi için olay iddia
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

Sosyal medyada havalimanına yapımı gerçekleştirilen hastane için yapılan bir paylaşıma Nevşin Mengü’den dikkat çeken bir yorum geldi.

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda, ‘Çok samimi bir soru soracağım, bu hastane(?) neden yapılıyor?’ ifadeleri yer alırken Mengü, bu soruya ‘Büyüyünce AVM olacak olabilir’ ifadelerini kullandı.

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avm , pandemi hastanesi
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