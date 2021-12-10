Sabah gazetesi zam haberini ''indirim'' olarak verdi

Hayat pahalılığı ve zamlar vatandaşı zorlarken hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin zam haberini ''indirim'' olarak servis etmesi tepkilere neden oldu.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin manşeti yurttaşı isyan ettirdi. Her gün zam haberiyle uyanan yurttaş dün de 2022 yılı MTV zam oranıyla karşılaştı. Yüzde 25 zammı, indirim haberi olarak veren Sabah gazetesine tepki yağdı. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Twitter hesabından 'MTV'de büyük indirim hangi araç için kaç lira vergi ödenecek' manşetini atan gazeteye sert çıkıştı. Topal şöyle dedi: "Büyük İNDİRİM değil, Büyük UTANMAZLIK MTV’ye gelen % 25 zammı, büyük indirim diye haber yapmak utanmazlıktır. Yazıklar olsun… AYIP!" Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?Otomobil