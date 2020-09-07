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  3. 07 Eylül 2020 20:10

DSÖ'den pandemi toplantısı: Hazırlıklı olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde koronavirüs salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, yeni salgınlarla karşı hazırlıklı olma vurgusu yapıldı.

DSÖ'den pandemi toplantısı: Hazırlıklı olmalıyız
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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlık yapması gerektiğini açıkladı.

Özellikle gelişmiş ülkelere çağrıda bulunan Tedros, sağlık altyapıları için yapılan yatırımların artırılmasını istedi.

“BİR SONRAKİ İÇİN HAZIRLIKLI OLUNMALI”
“Bu son pandemi olmayacak” diyen Tedros, Cenevre’deki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tedros, “Tarih bize, ani ve dünya geneline yayılan salgınların hayatın gerçeği olduğunu öğretiyor. Ancak bir sonraki pandemi için dünya hazırlıklı olmalı. Şu anki durumdan daha hazırlıklı olmalı” açıklamasında bulundu.

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