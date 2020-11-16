Erdoğan'ın başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronaya karşı gargara tarifi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 hastalığını önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi. Prof. Dr. Saraçoğlu, "Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken koruyucu önlemleri DHA'ya anlattı. Covid-19 hastalığının beyinde bile hasar bırakabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Saraçoğlu, "İtalyanlar bunu 4 ay önce söylemişti; 'Covid-19 aynı zamanda beyni de etkiliyor' dediklerinde Avrupa’da birçok bilim adamı gülmüştü 'Ya bu beyne gider mi?' diye. Evet, etkiliyor beyni, yani IQ’sunu en az yüzde 10 düşürüyor. Beyinde kalıcı tahribatlar yapabiliyor. Covid-19'a karşı açabileceğiniz birtakım savaşlar var. Gerçekten isterseniz onu yenersiniz" diye konuştu.



'ADAÇAYI VE EBEGÜMECİ KARIŞIMI'

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" dedi.



'MÜTHİŞ ETKİLİ'

Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Covid-19’a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili. Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.



'UÇUCU YAĞLAR İLE ZIRH OLUŞTURUN'

Covid-19 ile mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, içinde 'pentenil yağ asitleri' olan bu uçucu yağları koklayarak burna giren virüslerin etkisiz hale getirebileceğini anlattı. Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Bunları koklayacaksınız. Ben kokluyorum 7-8 aydır" ifadelerini kullandı.



'UÇUCU YAĞLAR İLE DEZENFEKTE EDİN'

Uçucu yağların özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda havayı dezenfekte etmek amacıyla da kullanılabileceğini bildiren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Mesela bu ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz" önerisini dile getirdi.



'LEKTİN VİRÜSÜN DİRENCİNİ KIRIYOR'

Covid-19'a karşı koruyucu beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 'lektin' bakımından zengin gıdaları tüketmenin önemine işaret ederek, "Lektin dediğimiz bir yapı var, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bol miktarda lektin var. 'Bağışıklık sistemini güçlendirmek' demek vitamin meselesi değil. Bu C vitamini, E vitamini meselesi değil. Bu şekilde beslenmeyle olur, patlıcan da buna dahildir. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Virüsün direncini kırıyorsunuz. Onun direncini kırınca siz onun karşısında güçlenmiş oluyorsunuz" mesajını verdi.