  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı!

Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı!

Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı!
Güncelleme:

Bir süre önce Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim'in adı yeniden Al Shabab ile anılıyor.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü’nde başlayan Fatih Terim, Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve son olarak da Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ta görev yapan 72 yaşındaki Fatih Terim Arap yarımadasına geri dönüyor.

A Spor’un aktardığı bilgilere göre Al Shabab yönetimi, mevcut teknik direktörle yolların ayrılması durumunda Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirmeyi planlıyor. Kulübün, Terim’in tecrübesi ve geçmiş dönemde bıraktığı etki nedeniyle bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.

Al Shabap düşme hattının kıyısında

Al Shabab, Fatih Terim’in ayrılışının ardından (Haziran 2025) İspanyol hoca Imanol Alguacil yönetiminde beklenen ivmeyi yakalayamadı. Ligin 18. haftası itibarıyla Al Shabap 16 puanla ve lider Al-Hilal'in 30 puan gerisinde düşme hattına yakın bir noktada.

Fatih Terim'in ilk döneminde takımı 6. sırada bitirdiğini düşünürsek, yönetimin takımı bu krizden çıkarmak için Terim ismine yönelmesi sürpriz görülmüyor.

 Valencia ve Çekya Milli Takımı iddiaları

Öte yandan Terim'in adı bu ay içinde İspanyol devi Valencia ve Çekya Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak son 24 saatteki haberler, Al Shabab’ın Terim’i ikna etmeye çok yakın olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Fatih Terim'in Al-Shabap dönemi

Fatih Terim, 27 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab ile anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzaladı. İlk etapta 6 aylık (yarım sezon) bir anlaşma yapıldı ve sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyordu. Yardımcı kadrosunda Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin gibi isimler yer aldı.

Terim yönetimindeki Al Shabab, ligi 6. sırada tamamladı. Tecrübeli teknik adam takımın başında çıktığı 23 resmi maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Mart 2025'te Suudi Arabistan'da "Ayın Teknik Direktörü" seçildi.

2025 yılının Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yollar ayrıldı. Al Shabab, Terim'in ardından İspanyol teknik direktör Imanol Alguacil ile anlaştı.

Serhan Işılay / Haber3com

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Etiketler Al Shabab fatih terim transfer teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı! Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!