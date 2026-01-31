Fatih Terim sahalara geri dönüyor; yeni takımı aslında eski takımı!

Bir süre önce Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim'in adı yeniden Al Shabab ile anılıyor.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü’nde başlayan Fatih Terim, Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Fiorentina, Milan, Panathinaikos ve son olarak da Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ta görev yapan 72 yaşındaki Fatih Terim Arap yarımadasına geri dönüyor.

A Spor’un aktardığı bilgilere göre Al Shabab yönetimi, mevcut teknik direktörle yolların ayrılması durumunda Fatih Terim’i tekrar takımın başına getirmeyi planlıyor. Kulübün, Terim’in tecrübesi ve geçmiş dönemde bıraktığı etki nedeniyle bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.

Al Shabap düşme hattının kıyısında

Al Shabab, Fatih Terim’in ayrılışının ardından (Haziran 2025) İspanyol hoca Imanol Alguacil yönetiminde beklenen ivmeyi yakalayamadı. Ligin 18. haftası itibarıyla Al Shabap 16 puanla ve lider Al-Hilal'in 30 puan gerisinde düşme hattına yakın bir noktada.

Fatih Terim'in ilk döneminde takımı 6. sırada bitirdiğini düşünürsek, yönetimin takımı bu krizden çıkarmak için Terim ismine yönelmesi sürpriz görülmüyor.

Valencia ve Çekya Milli Takımı iddiaları

Öte yandan Terim'in adı bu ay içinde İspanyol devi Valencia ve Çekya Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak son 24 saatteki haberler, Al Shabab’ın Terim’i ikna etmeye çok yakın olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Fatih Terim'in Al-Shabap dönemi

Fatih Terim, 27 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab ile anlaşma sağlayarak resmi sözleşme imzaladı. İlk etapta 6 aylık (yarım sezon) bir anlaşma yapıldı ve sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyordu. Yardımcı kadrosunda Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin gibi isimler yer aldı.

Terim yönetimindeki Al Shabab, ligi 6. sırada tamamladı. Tecrübeli teknik adam takımın başında çıktığı 23 resmi maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ayrıca Mart 2025'te Suudi Arabistan'da "Ayın Teknik Direktörü" seçildi.

2025 yılının Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yollar ayrıldı. Al Shabab, Terim'in ardından İspanyol teknik direktör Imanol Alguacil ile anlaştı.

