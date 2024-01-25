Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk yenilgisini yaşadı
Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.
Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Panathinaikos ile Atromitos karşı karşıya geldi.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 11. dakikada Aitor attı.
Eski Galatasaraylı Sasa Ilıc'in çalıştırdığı Atromitos'un gollerini ise 25. dakikada Karol Angielski ve 42. dakikada Denzel Jubitana kaydetti.
Panathinaikos'da Ioannidis 90. dakikada penaltı kaçırdı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
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