Fenerbahçe başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda heyecan dorukta. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı tarihi kongrede, oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, geleceğini belirleyecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul heyecanını yaşıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçen büyük başkanlık yarışında, on binlerce kongre üyesi sabahın erken saatlerinden itibaren kulüplerinin geleceğine yön vermek için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne akın etti.

Fenerbahçe camiasının büyük ilgi gösterdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için oy verme işlemleri saat 10.00'da kapıların açılmasıyla resmen başladı. Oylama, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin hemen yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan dev alanda gerçekleştiriliyor. Seçimin kritik öneme sahip olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde stadyuma gelen kongre üyeleri, oy kullanma alanının girişinde metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

44 Bin 741 Seçmen Karar Verecek

Genel kurulda, Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek üzere tam 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Demokratik ve coşkulu bir ortamda geçen seçimde pusula renkleri de netleşti. Kongre üyeleri; Aziz Yıldırım'ı desteklemek için sarı renkli pusulayı, Hakan Safi'yi desteklemek için ise beyaz renkli pusulayı zarflara yerleştirerek oylarını kullanıyor. Seçim sonuçlarının tasnif işlemlerinin ardından günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

DHA