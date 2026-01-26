  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'den ''Okan Buruk'a tehdit'' iddialarına sert yanıt

Fenerbahçe'den ''Okan Buruk'a tehdit'' iddialarına sert yanıt

Fenerbahçe'den ''Okan Buruk'a tehdit'' iddialarına sert yanıt
Güncelleme:

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiğine yönelik olarak sarı kırmızılı kulüpten gelen iddialara sarı lacivetlilerden yanıt geldi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği öne sürülmüştü. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İslam Memiş, altın ve gümüşteki yükselişi kaçıran yatırımcılara bir başka değerli metali önerdi
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
İstanbul'da büyük yangın... Kara dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşirenin ifadesi ortaya çıktı!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Atkısını, beresini, eldivenini alan buraya koştu; bembeyaz cennette kalabalıktan kar görünmez oldu!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı!
Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray ali koç Okan Buruk tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Mehmet Ali Erbil'in Esra Ezmeci'ye yaptığı itirafa eşi Gülseren Ceylan müdahale etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Asrın felaketi sonrasındaki dönüşüm aynı açıdan çekilen öncesi sonrası fotoğraflarıyla ortaya çıktı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Devlet hastanesini karıştıran iddialar! Doktor hakkında soruşturma başlatıldı Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Biri 19 diğeri 17 yaşında... Liseli genci zorla kaçırıp tekme tokat darbetiler! Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Teşkilat dizisinde uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isim ile yollar ayrıldı Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi! Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... Son erken seçim anketi açıklandı; kararsızlar artık Türkiye'nin 1'inci partisi... Dağıtılınca ise... İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu... Özel Harekat ''lavaş ekmek çetesi''ni çökertti! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu! Aynı aileden biri 7 yaşında çocuk olan 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu!
İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı! Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı'' TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu TEMU'nun ardından bir Çinli e-ticaret devi daha Türkiye satışlarını durdurdu Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Ne Erciyes, ne Kartalkaya, ne Kartepe, ne Palandöken, ne Sarıkamış ne de Uludağ! Burası Konya! Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Polise küfür edip ''hadi beni bulun'' diyen genç kadın gözaltına alındı Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Altın ve gümüş yeni rekorlar kırarken İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncu beyaz cennette burun buruna aşk tatilinde İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu İktidara yakın gazete açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu