  3. Altın ve gümüşte tüm zamanların rekoru kırıldı, uzman isimden kritik bir uyarı geldi!

Dünya merkez bankalarının altına olan talebi, ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirim kararı beklentilerinin güçlenmesi rekora doymayan altın fiyatlarını tarihinin en yüksek seviyesine taşırken, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya hem altın hem de gümüş için dikkat çeken tahminlerde bulundu.

2025 yılının en çok kazandıran değerli metalleri altın ve gümüş 2026 yılında da rekor serisini sürdürüyor. Bir yandan küresel riskler, diğer yandan dünya merkez bankalarının altına olan talebi büyürken, ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler büyürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın peş peşe attığı adımlar sonrasında yatırımcıların güvenli limanı altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.

Değerli metaller piyasasındaki bu rekor serisinde Japonya tahvil piyasasındaki satış baskısı da eklenince ons altın 5 bin doları aşarken gram altın 7.105 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan altının ardından 2025'in en çok kazandıran değerli metali gümüş de yükseliş kervanına katıldı.

Spot gümüş fiyatları, hem yatırım talebi hem de özellikle yeşil enerji teknolojilerinden kaynaklanan güçlü endüstriyel ihtiyacın etkisiyle ons gümüş ise haftanın ilk işlem gününde 109,45 dolara yükseldikten sonra bir önceki kapanışa kıyasla yüzde 5,03 artışla 107,65 dolardan işlem gördü. Gümüşün gramı ise tüm zamanların zirvesini 152,75 liraya taşıdıktan sonra 150 lira seviyesinde denge buldu.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altındaki rekor serisi devam ederken 2025 yılının en çok kazandıran değerli metali olan gümüş de yükselişini sürdürüyor.

Değerli metaller piyasasında rekor serileri devam ederken Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya da hem altın hem de gümüş için beklentilerini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri hamlesini değerlendiren Prof. Dr. Özkaya, "Eğer böyle bir müdahale gerçekleşirse altın ve gümüşün yönünü yukarı doğru baskılar" derken altın ve gümüş fiyatlarında ciddi bir geri çekilme beklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankası FED'in 2026 yılının ilk faiz kararını bu hafta açıklayacağını hatırlatan Özkaya, "ABD ile Avrupa arasındaki ilişki gibi birçok küresel problem, altın ve gümüşün yönünü yukarı doğru ivmeleyebilir." dedi.

Altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde ciddi bir kâr satışı dalgası beklediğini söyleyen Özkaya, "Ancak kar satışıyla oluşan düşüş kısa süre sonra yükselişe döner diye bekliyorum. Çünkü, Trump hükümetinin politikaları anlamında ortaya çıkan belirsizlik altın gibi değerli metallere yönlendiriyor." tahmininde bulundu.

Faiz indirimlerinin değerli metaller piyasasını nasıl etkileyeceğine de değinen Özkaya, "İnsanların faiz indirimiyle beraber mevduat hesaplarından çıkarak altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelecektir." dedi.

Öte yandan uluslararası piyasa analistleri de son gelişmelere ek olarak Rusya-Ukrayna arasında BAE’deki müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadığını, ABD’nin Grönland konusundaki ısrarlarının da devam ettiğini belirterek; kıymetli metallerde yaşanan yükselişin devam edebileceğini, kâr satışlarının da gelebileceğini ancak muhtemel düşüşlerin yeniden alım ilgisiyle karşılanabileceği görüşünü dile getiriyor.

