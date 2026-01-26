Ünlü oyuncu silahla tehdit edildi: ''Jandarma 5 dakikada yakaladı, savcı serbest bıraktı''

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Cenk Kangöz, Sarıkamış'taki kayak merkezinde bir servis şoförü tarafından silahla tehdit edildiğini, şikayet sonrasında üzerine gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu. Kangöz "Biz 3 gün daha Kars'tayız. Yaşananlardan endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Medcezir ve Diriliş Ertuğrul dizilerindeki rolleriyle tanınan Üç Kuruş ve Deha gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cenk Kangöz arkadaşıyla birlikte gittikleri Sarıkamış tatilinde silahla tehdit edildiklerini açıkladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğullarıyla birlikte tatil için gittikleri Sarıkamış’taki kayak merkezine çıkmak üzere dün saat 11.40’ta servise bindiklerini anlattı.

Kangöz, sıra bekledikleri esnada bir servis şoförünün kendilerini geçmeye çalıştığını ve trafiği sıkıştırdığını iddia etti.

Duruma tepki gösterdiklerini söyleyen Kangöz, “Araçtan indik ve servis şoförüne ‘Biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Neden sıra bekliyoruz?’ dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim’ dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle’ dedik” ifadelerini kullandı.

Kangöz, şoförün tartışmayı sürdürdüğünü ve aracına binerek silahını çıkardığını anlattı:

“Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat’a doğrulttu. ‘Öldürürüm sizi’ diyerek küfür etti. Murat ve ben de aynı anda ‘Atabiliyorsan at’ dedik.”

Servis şoförü Z.Y., olayın ardından hızla uzaklaştı. Kangöz, karakola gidip şikayetçi olduklarını ve olayın belediye kameralarına yansıdığını söyledi.

Jandarma, şoförü kısa sürede yakalayarak silahı teslim aldı, ancak savcılık şoförü serbest bıraktı.

Kangöz, “Biz 3 gün daha Kars’tayız. Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz” diyerek yaşananlardan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

 

