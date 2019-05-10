Hürser Tekinoktay: Toshack, Gareth Bale'i Beşiktaş'ın kiralayabileceğini söyledi!

Beşiktaş'ın 12 Mayıs Pazar günü yapılacak seçiminde Fikret Orman karşısında başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, futbol direktörlüğü için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini ve Toshack'ın kendilerine büyük bir transfer vaadinde bulunduğunu açıkladı.

TRT Spor' a konuşan Tekinoktay, "Toshack ile bir görüşmemiz oldu. Biz futbolun bütçesini Toshack’ın yönetmesini istiyorduk. Bunu Beşiktaş’ta ve Türkiye’deyken çok iyi yaptı. Elvir Balic'i biliyorsunuz Real Madrid’e 15 milyon dolar'a sattı, Geremi’yi Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e götürdü. Nihat Kahveci çok iyi paraya Real Sociedad’a gitti. Çok iyi ilişkileri olan, yurt dışında her futbolcuyu her kulüp başkanıyla bir telefon mesafesinde görüşen birisi. Britanya’da Toshack markası farklı bir yerde. Ayrıca çok geniş bir havuzu var. Biz Toshack’tan 20-30 milyon Euro gibi bir bütçeyle Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir takım istedik. Bir de yerli bir sportif direktörümüz olacak. O da Toshack’ın Avrupa’da yaptığını Türkiye’de yapacak. Mesela Cengiz Ünder’i Başakşehir veya Altınordu’dan önce almalı ki para kazanmanız lazım" ifadelerini kullandı.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Ljajic depremi! Şoke eden gelişmeBeşiktaş'ta teknik direktör sürprizi

"Teknik direktör için gönlümüzden geçen isim yerli. Ama şu an sözleşmesi olan bir isim. Açıklamamız centilmence olmaz" şeklinde konuşan Tekinoktay, Toshack'ın ise kendilerine Gareth Bale'i getirebileceğini söylediğini açıkladı:

"Toshack ile ilgili şunu da söyleyeyim. İlk kez size açıklıyorum. Bale, Galler’den kendi talebesi. 2.5 ay önce bize bu vaadi verdi. Bale’in Real Madrid’de mutsuz olduğunu ve çok uygun bir kiralama parasıyla seçilmemiz halinde bize getirebileceğinin müjdesini verdi."

