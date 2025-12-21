Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Serie A'da ilk golünü attı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy, ilk golünü Pisa karşısında attı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa ile karşılaştı. Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, müsabakaya ilk 11'de başladı. Konuk ekip 45. dakikada Matteo Tramoni'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, 59. dakikada Folorunsho'nun 59. dakikada beraberliği sağladı. Maçın 71. dakikasında Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. Ceza yayı önünde topu kontrol ederek ceza sahasına giren Semih, takımını öne geçiren gole imza attı. Bu gol aynı zamanda Semih'in İtalya'daki ilk golü oldu.

Pisa, 89'da Stefano Moreo'nun golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma da 2-2 berabere sonuçlandı. Cagliari, bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, Pisa 11 puana çıktı.

Bu sezon ligde 7 maçta görev yapan Semih Kılıçsoy, ilk kez 11'de başladığı maçta gol sevinci yaşadı.
20 yaşındaki forvet, İtalya Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

İHA

