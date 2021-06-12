Milli Takım açılış maçında İtalya'ya yenildi

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyorası açılış karşılaşmasında İtalya karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyorası açılış karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 Şampiyonası açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı. İtalya namağlup serisini 28 maça çıkardı.

İtalya'nın gollerini 53. dakikada Merih Demiral kendi kalesine, 66. dakikada Immobile ve 79. dakikada Insigne attı.

İtalya grupta 3 puanla liderliğe oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.



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43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR

1- TÜRKİYE

2- İtalya

3- İsviçre

4- Galler

16 Haziran 2021 Türkiye - Galler: 19.00 - Bakü

20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 19.00 - Bakü