TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Köksal Baba'yı kucakladı canlı yayında kahkaha tufanı koptu

Dünya Kupası yolunda Romanya sınavına hazırlanan A Milli Takım kampında sürpriz misafir! 4 milyon takipçili fenomen Köksal Baba, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’yı ziyaret etti. Hacıosmanoğlu’nun Köksal Baba’yı kucağına aldığı o anlar sosyal medyayı sallarken, spor programlarındaki yorumcular canlı yayında gülme krizine girdi.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Play-Off'ta 27 Mart’taki dev Romanya maçı için geri sayım sürerken, A Milli Takım idman sahası neşeli anlara sahne oldu. Sosyal medyanın ünlü fenomeni Köksal Baba, Ay-Yıldızlı kampı ziyaret ederek moral dağıttı.

Başkan Hacıosmanoğlu Kucağına Aldı

Ziyaretin en çok konuşulan anı ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Köksal Baba arasında yaşandı. Başkan Hacıosmanoğlu, sempatik tavırlarıyla bilinen fenomeni kucağına alarak poz verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın da dahil olduğu bu samimi anlar, futbolcular arasında da büyük neşe kaynağı oldu.

Spor Programlarında Gülme Krizi

Görüntülerin servis edilmesinin ardından akşam saatlerinde TV100 ekranlarında yayınlanan spor programında spor yorumcuları Haluk Yürekli, İbrahim Seten ve sunucu Murat Kosova kendilerini tutamadı. Özellikle Köksal Baba'nın kendine has tavırları ve Başkan Hacıosmanoğlu'nun babacan yaklaşımı, canlı yayınlarda dakikalarca süren gülme krizlerine yol açtı.