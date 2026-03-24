Türkiye - Romanya Play-Off maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki kader maçı için geri sayım başlarken 27 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye - Romanya karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hakem kadrosu açıklandı. Beşiktaş Park'ta 27 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.
DHA / İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
