Sakaryaspor'da Caner Erkin ile yollar ayrıldı

Sakaryaspor, sezon başında takıma dahil olan deneyimli sol bek Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligde kalma mücadelesi verdiği kritik süreçte kadro revizyonuna gitti. Yeşil-Siyahlı yönetim, sezon başında "yılın transferi" olarak nitelendirilen ve büyük ses getiren Caner Erkin (37) ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 12 maçta görev yapan Caner Erkin 4 kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 11 maç kaçıran tecrübeli futbolcu ile ilgili Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

DHA