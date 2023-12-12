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  5. Hakem yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

Hakem yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama

Hakem yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama
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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan ilk açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

"BEYNİM ATTI, GÖZÜM KARARDI"

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan, Rizespor maçının ardından sahaya girip Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası ilk açıklama geldi. Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." dedi.

GÖZALTINA ALINACAK

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Meler'e saldıran 2 kişinin gözaltına alındığını, Koca'nın ise hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınacağını duyurdu.

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Etiketler MKE Ankaragücü ankaragücü başkanı faruk koca hakem yumruk halil umut meler
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