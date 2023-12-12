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Hikmet Karaman: ''Ankaragücü başkanı bana da yumruk attı''

Hikmet Karaman: ''Ankaragücü başkanı bana da yumruk attı''
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Teknik Direktör Hikmet Karaman katıldığı canlı yayında, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Her iki takıma da birer sarı kartın çıktığı maç 1-1 sonuçlandı. Maçın ardından saha karıştı. Sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e önce yumruk sonra tekmelerle saldırdı. Sol gözü şişen Meler polis eşliğinde sahadan ayrılırken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Etiketler hikmet karaman murat koca yumruk halil umut meler yumruklu saldırı
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