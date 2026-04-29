1'inci Lig play-off finalinin adresi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig play-off final müsabakasının Konya'da oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig play-off final müsabakasının Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Konya, Süper Lig'e çıkma yolunda oynanacak 1'inci Lig play-off final müsabakasına ev sahipliği yapacak.
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol 1'inci Lig Play-Off Final müsabakası, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirilmiştir. ‘’
DHA
