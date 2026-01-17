Rodrigo Becao da Kasımpaşa'da

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi transfer edip kadrosuna katan Kasımpaşa, Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu da kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci’nin ardından Cenk Tosun’u da kadrosuna katmıştı.

Emre Belözoğlu yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, bugün de Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.

Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lacivert-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından transferle alakalı yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigo Becao, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.Yeni transferimiz Becao’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Becao, Kasımpaşa’nın ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı 3. futbolcu oldu. İstanbul temsilcisi, bu süreçte İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay’ı renklerine bağladı.