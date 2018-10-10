Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması !

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Başkan, teknik direktör tartışmalarına da noktayı koydu. Sarı lacivertli takımın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç "Ersun Yanal kısa ya da uzun vadeli programlarımızda bulunmuyor. Kendisiyle görüşmedik" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, şunları söyledi:

Hayal kırıklığı ve sancı... Tahminimizden çok olumsuz bir tablo var. Yeniden yapılanma dedik, büyük hayallerden bahsettik. Riskler var, sancılı dönemler var, engeller var... Ama şu puan tablosunda olmamamız gereken yerdeyiz. Doğal olarak hocamız, sportif direktörümüz, yönetimimiz eleştiriliyor. Anlayışla karşılıyorum. Taraftarımızı etkiliyor. Camiamızı etkisine aldı. Doğaldır. Ne kadar büyük camia olursanız olun, top çizgiyi aşmayınca yaptıklarınız göz ardı ediliyor. Hatalar yapmadık mı, tabii ki yaptık. Yaptık, yapacağız. Bu işin okulu yok, tecrübeyle kazanıyorsunuz. Pozisyonlandığı gibi, algı gibi, zincirleme hata olduğunu düşünmüyorum.

Ali Koç canlı yayında konuşuyor !