  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Çin'in ses hızından 4 kat hızlı yolcu uçağı ortaya çıktı

Çin'in ses hızından 4 kat hızlı yolcu uçağı ortaya çıktı

Çin'in ses hızından 4 kat hızlı yolcu uçağı ortaya çıktı
Güncelleme:

Çinli özel bir şirket, ses hızından dört kat hızlı hareket edebilen süpersonik yolcu uçağı prototipinin test uçuşunu yaptı.

‘Space Transportation’ adlı merkezi Pekin’de bulunan Çinli şirket, Mach 4 hıza kadar çıkan prototipin uçuş testini 28 Ekim’de gerçekleştirdiğini duyurdu.

 Test uçuşunda ‘Yünşing (kayan yıldız)’ adı verilen prototipin aerodinamik, ısı koruma ve kontrol sistemleri gibi kilit teknolojilerinin test edildiği belirtilen açıklamada motor teknolojisinin kasımda yapılacak testte yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Şirket, 2027’ye kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağının yapımını tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca uçağın Pekin ile New York arasında yolcu taşıma süresini iki saate indireceği belirtiliyor.

Süpersonik yolcu uçaklarının sonuncusu 1976 ile 2003 arasında ticari uçuşlarda kullanılan İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde uçaklarıydı. Concorde’lar sesten iki kat hızlı (Mach 2) uçabiliyordu.

Ses hızı deniz seviyesindeki havada yaklaşık 1225 kilometre/saat olarak kabul ediliyor. Hareket halindeki bir kütlenin hızının ses hızına oranıysa ‘mach’ olarak tanımlanıyor.

Etiketler çin süper jet süper hızlı jet mach 4 ses hızından 4 kat hızlı süpersonik yolcu uçağı süpersonik yolcu uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benfica'da şov yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi Benfica'da şov yapan Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi Ballon d'Or 2024'te kriz, kazananı belli oldu, Real Madrid protesto etti Ballon d'Or 2024'te kriz, kazananı belli oldu, Real Madrid protesto etti Bu da komşu tacizi: Polisi de bıktırdı, komşusunu da! Bu da komşu tacizi: Polisi de bıktırdı, komşusunu da! Sergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklif Sergen Yalçın'dan Arda Kardeşler için olay olacak teklif Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, midesinden ''bu'' çıktı! Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, midesinden ''bu'' çıktı! Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz Antalya - İstanbul seferini yapan yolcu uçağına havada taciz Milli sporcu Selene yalnız yaşadığı 6'ncı kattaki evinden ''düşerek'' öldü! Milli sporcu Selene yalnız yaşadığı 6'ncı kattaki evinden ''düşerek'' öldü! Şehir magandaları bir polis memurunu öldürdü Şehir magandaları bir polis memurunu öldürdü MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın bilmecesi MasterChef Türkiye'de Beyza Huri Aydın bilmecesi Veliaht prensin ''çılgın projesi'' 21 bin kişiyi öldürdü! Veliaht prensin ''çılgın projesi'' 21 bin kişiyi öldürdü!
Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... Cumhuriyet düşmanlarına reklam verenler, 29 Ekim'i görmeyenler... Defne Samyeli bu güzellik sırrını ilk kez açıkladı Defne Samyeli bu güzellik sırrını ilk kez açıkladı Yılanlara fısıldayan Youtuber'ın acı sonu Yılanlara fısıldayan Youtuber'ın acı sonu Depremleri önceden yüzde 97 oranında doğru tahmin eden sistem geliştirildi! Depremleri önceden yüzde 97 oranında doğru tahmin eden sistem geliştirildi! Görevden alınan Egemen Bağış'tan ilk açıklama Görevden alınan Egemen Bağış'tan ilk açıklama Elektrikteki gizli zam, doğalgaza sıçradı: Kademeli zam geliyor! Elektrikteki gizli zam, doğalgaza sıçradı: Kademeli zam geliyor! Altın fiyatları için kritik tarih açıklandı Altın fiyatları için kritik tarih açıklandı Meriç Erkan'dan Atatürk ve Cumhuriyet sorularına tepki çeken yanıt Meriç Erkan'dan Atatürk ve Cumhuriyet sorularına tepki çeken yanıt ''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama ''Valizleri topladı, gidiyor'' denilen Mourinho'dan ilk açıklama 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu 16 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu