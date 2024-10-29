Çin'in ses hızından 4 kat hızlı yolcu uçağı ortaya çıktı

Çinli özel bir şirket, ses hızından dört kat hızlı hareket edebilen süpersonik yolcu uçağı prototipinin test uçuşunu yaptı.

‘Space Transportation’ adlı merkezi Pekin’de bulunan Çinli şirket, Mach 4 hıza kadar çıkan prototipin uçuş testini 28 Ekim’de gerçekleştirdiğini duyurdu.

Test uçuşunda ‘Yünşing (kayan yıldız)’ adı verilen prototipin aerodinamik, ısı koruma ve kontrol sistemleri gibi kilit teknolojilerinin test edildiği belirtilen açıklamada motor teknolojisinin kasımda yapılacak testte yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Şirket, 2027’ye kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağının yapımını tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca uçağın Pekin ile New York arasında yolcu taşıma süresini iki saate indireceği belirtiliyor.

Süpersonik yolcu uçaklarının sonuncusu 1976 ile 2003 arasında ticari uçuşlarda kullanılan İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde uçaklarıydı. Concorde’lar sesten iki kat hızlı (Mach 2) uçabiliyordu.

Ses hızı deniz seviyesindeki havada yaklaşık 1225 kilometre/saat olarak kabul ediliyor. Hareket halindeki bir kütlenin hızının ses hızına oranıysa ‘mach’ olarak tanımlanıyor.