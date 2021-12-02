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Spotify ve Apple Music, 2021'in en'lerini açıkladı

Spotify ve Apple Music, 2021'in en'lerini açıkladı

Spotify ve Apple Music yılın en çok dinlenenlerini açıkladı. Spotify'ın küresel çapta en çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk 3 sırasında ise Bad Bunny, Taylor Swift ve BTS oturuyor. Apple Music'te ise BTS, ön sırada geliyor.

Yeni yıla doğru yaklaşılırken çevrimiçi platformlar, 2021'nin en'leri listelerini paylaşmaya başladı.
Spotify ve Apple Music verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçıları arasında Ed Sheeran, Taylor Swift, Bad Bunny ve BTS üst sıralarda yer alıyor.

BTS, DÜNYADA ÖN SIRADA

Spotify'da küresel çapta en çok dinlenen şarkılarda ilk 3 sırada Olivia Rodrigo'nun 'Drivers License', Lil Nas X'in 'Montero (Call Me By Your Name)' ve The Kid Laroi'nin 'Stay' parçaları var.
Apple Music'te ise ilk 3 sıra şöyle: BTS- Dynamite, Olivia Rodrigo- Drivers License, Ariana Grande- Positions.

Sputnik'te yer alan habere göre, 2020'de yayınlanan Dynamite şarkısının Spotify'da ilk 5'e girememesi, platformun, grubun çıktığı Güney Kore'de bu yıl kullanılmaya başlanmasından kaynaklanıyor.

Yine Spotify'ın küresel çapta en çok dinlenen sanatçılar listesinin ilk 3 sırasında ise Bad Bunny, Taylor Swift ve BTS oturuyor.

Etiketler Spotify apple music enler 2021'in enleri
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