Web Hosting Nedir? | Web Hosting Ne İşe Yarar?

Web hosting (web barındırma), bir sunucu hizmetidir ve web sitenizin internet üzerinde yayınlanmasını sağlar.

Web hosting hizmeti satın almanızın karşılığında, web sitenizin çalışması adına gerekli olan tüm verileri (resim, yazı ve benzeri dosyaları) ve dokümanları depolayabileceğiniz bir sunucuda, dijital bir araziye sahip olursunuz. Bu durum, tıpkı gerçek hayatta firmanızı yerleştirebileceğiniz bir araziye ihtiyacınız olması ile eş değer niteliktedir. Aldığınız bu araziye dijital dünyada web hosting denir.

Web hosting birden fazla pakete sahiptir ve her bir pakette birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu konuda kendinize en uygun paketi seçmelisiniz. Bu seçimi ihtiyacınız olan depolama alanı, kullanacağınız e-mail sayısı, ihtiyacınız olan ziyaretçi sayısı gibi birçok niteliğe göre yapabilirsiniz. Fakat unutmamalısınız ki web hosting paketleri arasında fiyat farkı vardır. Web hosting alanı ne kadar fazla ise ödeyecek olduğunuz ücret miktarı da bir o kadar yükselecektir.

Web Hosting Nasıl Çalışır?

Web hosting sayesinde internet kullanıcıları yani web sitenizin ziyaretçileri, web sitenizi görüntülemek istediklerinde tarayıcılarına web sitenizin alan adını yazarlar. Yazım aşamasından sonra ziyaretçilerinizin tarayıcıları, anlaşmalı olduğunuz web hostinge bağlanır. Bağlanma sonrasında da sunucunuz web sitenizdeki içerikleri ziyaretçilerinizin tarayıcılarına aktarır. Böylelikle ziyaretçileriniz web sitenizi, web hosting aracılığıyla görüntüleyebilir ve web sitenizde kolaylıkla gezinebilirler.

Web Hosting Ne İşe Yarar?

Web hosting sitenizi görüntülemek isteyen ziyaretçilere sunucu nitelikli (geniş güvenlik önlemleri ve 7/24 çalışma hizmeti) hizmetler sağlayarak yaklaşır ve kesintisiz bir biçimde çalışır. Web hosting hizmetini almış olduğunuz yer sunucunuzu her zaman için çalışır bir şekilde tutmakla, web sitenizi kötü sonuçlar doğurabilecek saldırılardan korumakla ve web sitenize ait dosyaları web sitenizi ziyaret etmek isteyen kullanıcıların tarayıcılarına aktarmakla sorumludur. Yani yeni bir web sitesi oluşturmak istediğiniz zaman domain satın aldıktan sonra buna ek olarak bir de web hosting kiralamanız gerekmektedir.

Web hosting, web sitenizin sahip olduğu dosyaları sunucusu içinde tutar ve kullanıcılar da tarayıcılarındaki arama çubuğuna önceden almış olduğunuz alan adını girdiğinde, web hostinginiz ziyaretçilerinize web sitenizin dosyalarını aktararak web sitenizin ziyaretçiler tarafından görülebilir olmasını sağlar.

Tüm bunların yanında ayrıca web hostingler kullanıcılarına şu imkanları da sunmaktadır:

E-posta hosting

Geliştirici araçları

Sayfa kurucuları

Ziyaretçileriniz adına müşteri destek hizmeti

Otomatik olarak web sitenizi yedekleme

Tek tık ile yazılım kurulumu

SSL sertifikaları

Web Hosting ve Wordpress Hostingin Farkları Nelerdir?

Web hosting, genel olarak birden fazla web sitesinin tek bir fiziksel sunucu ile alan paylaşımının yapıldığı barındırma hizmetidir. Web hosting ile kendi yazılımınızı kurmak, kendi site tasarımınızı yapmak ve kendinize ait bir admin paneli satın alıp kurulumunu yapmak zorundasınızdır. WordPress hosting, tek tıkla kurulum yapılabilen, çokça tercih edilen pratik bir site yapma aracı olarak kullanılabilir.

WordPress Hosting diğer barındırma hizmetleri gibi paylaşılan bir sunucu eşliğinde gerçekleşir ve çeşitli planlarla birlikte çeşitli fiyatlar görebilmek mümkündür. Ancak asıl fark, web sitenizi sadece diğer WordPress yazılımı kurulmuş web siteleri ile aynı sunucuyu paylaşacaktır. WordPress hosting aldığınızda web sitesi hazırlama konusunda hiçbir tecrübeniz olmasa bile kolaylıkla kurulum yapma imkanınız olur.

En İyi Web Hosting Nasıl Seçilir?

Birden fazla web hosting çeşidi vardır. Her bir web hosting çeşidi, kullanıcılarına farklı fiyatlar eşliğinde farklı hizmetler sunmaktadır. Bu web hosting çeşitlerinden bazıları: paylaşımlı hosting, içerik yönetim sistemine özgü hosting çeşitleri, bulut VDS sunucularıdır.

Paylaşımlı hosting , web sitesini yeni açmış, küçük şirkete sahip kişiler, kısıtlı bütçeye sahip olan kişiler, hemen yayına başlamak isteyen kişiler ve düşük ya da orta seviyede ziyaretçi trafiğine sahip olan kişiler içindir.

, web sitesini yeni açmış, küçük şirkete sahip kişiler, kısıtlı bütçeye sahip olan kişiler, hemen yayına başlamak isteyen kişiler ve düşük ya da orta seviyede ziyaretçi trafiğine sahip olan kişiler içindir. İçerik yönetim sistemine özgü hosting paketleri ise küçük şirkete sahip olan kişiler ya da desteklenen bir içerik yönetim sistemi ile birlikte oluşturulmuş olan web siteleri için idealdir.

Bulut VDS server kimler için idealdir: Büyük veri barındıran siteye sahip kişiler, SaaS uygulamaları ve yüksek ziyaretçi trafiğine sahip siteler için alınabilir.

İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak kendinize en uygun barındırma seçeneğini bulabilirsiniz. En iyi web hosting seçeneklerine ise Natro aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Web Hosting Nasıl Alınır?

Web hosting alırken alacağınız web hosting paketlerinin ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayacağına dikkat etmeniz gerekmektedir. Natro.com sitesine girdiğinizde hostingler sekmesini açmalısınız. Ardından açılan yeni sekmede web hosting paketlerini incelemeli ve sizler için en uygun web hosting paketini seçmelisiniz. Hangi paketi alacağınıza karar verdikten sonra bu paketi ne kadar süreliğine kullanacağınızı belirtmelisiniz. Devam et seçeneğine tıkladıktan sonra da belli ödeme seçeneklerinden birini seçip ödemeye devam edebilir ve ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

Web Hosting Paketlerinde Neler Bulunmalı?

Web hosting paketleri birden fazla özelliği kullanıcılarına sunmaktadır. Bu özellikler paketlere göre değişmekte olup, seçim yaparken dikkat etmeniz gereken özelliklerdendir. Gelin, web hosting paketlerinde neler bulunması gerektiğini öğrenelim!

Sınırsız Web Sitesi Barındırma

Sınırsız web sitesi barındırma özelliği ile tek bir web hosting paketinde birden fazla web sitesini barındırabilirsiniz. Sınırsız web sitesi barındırma özelliği, sonradan oluşturacağınız projeleriniz ya da içerikleriniz için harcayabileceğiniz maliyeti azaltır. Bunun haricinde de web sitelerinizin yönetimi tek bir hosting paketinden gerçekleştirdiğiniz için web sitelerinizin yönetimini oldukça kolaylaştıran bir özelliktir.

Sınırsız Barındırma Özellikleri

Sınırsız barındırma özelliği, kullanıcılara oluşturdukları içerikler konusunda sınırsız depolama imkânı verir. Böylelikle web sitenizde kullanacağınız çeşitli veriler (görsel, müzik, video, yazı ve benzeri) için depolama alanı problemi yaşamazsınız. Bu sayede daha kaliteli görseller, ses dosyaları, video çözünürlükleri ile web sitenizin kalitesini arttırabilirsiniz.

cPanel / Plesk Kontrol Paneli

cPanel (Control Panel) bir zamanlar Plesk panel gibi Windows ile Linux tabanlı işletim sistemleri ile çalışmaktaydı. Fakat 2014 yılında Windows’un cPanel’e olan desteğini çekmesiyle Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalışmamaya başladı. cPanel, web tarayıcısının yardımı ile yönetimi sağlamaktadır. Eğer web sitenizde cPanel kullanmaktaysanız alanadi.com:2083 ya da alanadi.com:2082 veya alanadi.com/cpanel gibi birkaç erişim şekli ile birlikte cPanel’e erişim sağlayabilirsiniz.

cPanel ile Plesk panelin kullanıcılarına sunduğu birtakım özellikler vardır. Bu sebepten dolayı her ikisi de hosting paketlerinde bulunmalıdır. cPanel’in kullanıcılarına sunduğu özelliklere bakacak olursak:

Site yedeğini alma, e-posta oluşturma, e-posta yönlendirme, FTP hesabı oluşturma, domain oluşturma, PHP versiyonu değiştirme, subdomain oluşturma, disk ve trafik kullanımı, site trafiğini inceleme ve ikinci alan adı eklemedir.

Plesk panelin sunmuş olduğu özelliklere bakacak olursak da cPanel ile çeşitli benzerliklere sahip olduğunu görebiliriz. Fakat her ne kadar benzerlik gösterse bile belli başlı farklılıklara sahiptir. Plesk panelin sunmuş olduğu özellikler: Alt domain oluşturma, hata kayıtlarına ulaşım, DNS kayıtlarını düzenleme, SSL sertifikasının kurulumu, ücretsiz Let’s Encrypt SSL kurulumu, veri tabanı oluşturma, disk ve trafik kullanımı, web sitesi yedeği alımı, FTP hesabı oluşturma, e-posta hesabı oluşturma, mail yönlendirme, otomatik web yazılımları kurabilme, ASP.NET ayarları ile Node.js kullanımı.

Multi-Platform Hosting Teknolojisi

Multi platform hosting teknolojisi, kullanıcılarına yönetim panelleri aracılığı ile gerçekleştirebilecekleri hizmetleri, iki farklı platform ve iki farklı yazılım ortamında (Windows & Linux) gerçekleştirebilme imkanını sunar. Bunun yanında herhangi bir ek ücret ödemezsiniz ve böylelikle tüm ürünlerinizi de tek bir hizmet ağı üzerinden ziyaretçilerinizle buluşturabilirsiniz.

Tek Tıkla Uygulama Kurulumu

Web sitenizin kurulumu fazla vakit alıyorsa ve siz vaktinizi bu konuya harcamak istemiyorsanız tek tıkla uygulama kurulumu özelliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Çeşitli firmalar kullanıcılarının kullanımı için stokta hazır web siteleri bekletmektedirler. Sizler de harcayacağınız birkaç dakika içinde hazır web sitelerine ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz 7/24 Destek

Ücretsiz 7/24 canlı destek oldukça önem arz etmektedir. Web sitenizin herhangi bir problemler karşılaşma ihtimali karşısında kurtarıcınız 7/24 canlı ya da telefon aracılığıyla bağlanabileceğiniz destek ekibi olabilir. Bu yüzden web hosting paketinizde olmazsa olmaz denebilecek özelliklerin başında gelir.