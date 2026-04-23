Ankara'da 23 Nisan coşkusu: Öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geleneksel devir teslim töreni Ankara’da bu yıl da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık makamını ilkokul ve ortaokul çocuklarına bırakarak bayram coşkusuna ortak oldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünsal Çolak’ın da katıldığı programda, farklı okullardan gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri temsili olarak Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı koltuğunu devraldı.

BİZLER YARININ ANKARA'SINI DA DÜŞÜNEN ÇOCUKLARIZ

Renkli görüntülere sahne olan temsili devir teslim töreninde sözcü olarak konuşan TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu öğrencisi Ozan Çelik, “Şehrimizin sokaklarından parklarına, kütüphanelerinden oyun alanlarına kadar her köşesinde biz çocukların mutlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için yapılan çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bizlere sunulan bu imkânların kıymetini bilerek üzerimize düşen sorumluluğu da yürekten hissediyoruz. Doğaya saygılı, israfı reddeden ve sıfır atık bilinciyle hareket eden bireyler olarak şehrimize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Bizler sadece bugünün değil, yarının Ankara'sını da düşünen çocuklarız. Bizlere güvenen, yol açan ve her zaman yanımızda olan siz büyüklerimize teşekkür ediyor, sevgiyle büyüyen, umutla güçlenen bir geleceği birlikte inşa edeceğimize söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÇOCUK EĞİTİMİNDEN GERİ KALMASIN İSTİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyeciliğin günlük yaşamla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, “Belediye, doğumundan ölümüne kadar insanların tüm beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kuruluştur” dedi.

Çocukların yönetim süreçlerine katılımını önemsediklerini belirten Yavaş, belediye bünyesinde çocuk meclisi bulunduğunu hatırlatarak, teknoloji ve dijital dünya üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, yeni neslin daha erken yaşta dünyayı tanıdığını ancak ekran bağımlılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sosyal destek projelerine de değinen Yavaş, ekonomik durumu yetersiz öğrenciler için kantin kartı, kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım gibi uygulamaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz ülkemizde herkesin geliri aynı değil. Geliri çok daha düşük olan aileler var. Durumu iyi olmayan çocuklar okula gittikleri zaman bazen aç kalıyorlar, bir harçlık alamıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onlara kantin kartı veriyoruz. Onlar da bütün arkadaşlarıyla beraber kantinden alışverişlerini yapsın diye. Her yıl 150-200 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Özellikle söylüyorum amblemiz falan hiçbir şey yok. Aile gidip kırtasiyecilerden kendi ihtiyaçlarını alıyor. Yine ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamı ücretsiz taşınıyor, destek alan ailelerde. İstiyoruz ki hepsi sağlıklı yetişsin. Özellikle okulundan, eğitiminden maddi imkânsızlık dolayısıyla geri kalmasın. Ve bunu da hiç kimse fark etmeden, sınıfta olan hiç kimsenin birbirinin maddi durumunu bilmeden yetişmesini istiyoruz. Çünkü en önemli şey eğitim. Bunları çok önemsiyoruz.”

“ANKARA’YI BİRLİKTE YÖNETELİM” MESAJI

Ankara’daki park ve yeşil alan yatırımlarına da değinen Yavaş, şehirde milyonlarca metrekarelik yeni yeşil alan oluşturduklarını, çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar inşa ettiklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda “Ankara’yı birlikte yönetelim” mesajı vererek, çocuklardan da yaşadıkları çevreyle ilgili öneri ve şikâyetlerini iletmelerini isteyen Yavaş, “Biz bunları yaparken neyle yapıyoruz biliyor musunuz? Annelerinizin, babalarınızın ödediği vergilerle yapıyoruz. Yani sonuçta para sizden çıkıyor, ailelerinizden çıkıyor. O zaman bu parayı harcarken şeffaf bir şekilde sizlerin isteği doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda harcamamız gerekiyor. Bu nedenle de mail adresi kullanıp veya öğretmenleriniz vasıtasıyla taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Hep beraber yönetelim ve Ankara'nın keyfini hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım” dedi.