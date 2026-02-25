  1. Anasayfa
  Balıkesir, ulaşımda vatandaşın cebini düşünüyor

Balıkesir, ulaşımda vatandaşın cebini düşünüyor

Balıkesir, ulaşımda vatandaşın cebini düşünüyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi artan akaryakıt maliyetlerine rağmen vatandaşın cebini düşünerek bilet fiyatlarını en uygun seviyede tutmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyeleri arasında yapılan karşılaştırmaya göre Balıkesir Büyükşehir belediyesi, tam bilet fiyatlarında ilk onda yer alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi rekor kıran akaryakıt fiyatlarına rağmen ulaşım ücretlerini düşük tutarak halkçı bir politika izlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yalnızca tam bilet fiyatlarında ilk onda yer almakla kalmayıp aynı zamanda öğrenci biletlerinde de on birinci sırada yer alıyor.

BALIKESİR, EKONOMİK ULAŞIMDA ÖĞRENCİNİN DE YANINDA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet akın, Türkiye genelinde devam eden yüksek fiyatlı ulaşım maliyetlerine inat bilet ücretlerini makul seviyede tutarak vatandaşın ulaşım ihtiyacında da yanında duruyor. 30 büyükşehir belediyesi arasında gerçekleştirilen karşılaştırmada tam bilet ücretlerinde 25 TL ile dokuzuncu sırada yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenci bilet ücretlerinde de 15 TL ile on birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da tam bilet ücreti 42 TL, öğrenci bilet ücreti ise 20,50 TL olarak uygulanıyor. Kırsal mahallelere ulaşımı ve coğrafyanın büyüklüğü açısından ele alındığı zaman uygulanan ücret politikasının oldukça makul seviyelerde olduğu göze çarpıyor

