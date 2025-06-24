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Balıkesir'de BALMEK Sergisinde El Emeği Ürünler Sanatseverlerle Buluştu

Balıkesir'de BALMEK Sergisinde El Emeği Ürünler Sanatseverlerle Buluştu
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Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), kursiyerlerin yıl boyunca özenle hazırladıkları eserleri yılsonu sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nın (BALMEK) yılsonu sergisi Avlu Yaşam Merkezi’nde kapılarını açtı. Neredeyse tüm ilçelerden gelen katılımcılarla birbirinden farklı alanlarda el emeği ürünlerin yer aldığı sergide uygulama atölyeleri de gerçekleştirildi. Çocukların el emeği ürünlerin yapımına ilgisini artırmak için uygulanan atölyeler 21-22 Haziran tarihlerinde 18.00-23.00 saatleri arasında konukları ağırladı. Müzik dinletisinin de sunulduğu sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

STANTLARDAKİ ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Stantlarda el emeği ürünler dikkat çekerken, sergi alanında da müzik dinletisi sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide BALMEK kursiyerleri konuklara ürünlerle ilgili tek tek bilgi verdiler. Ayrıca İvrindi sepet örücülüğü, Susurluk tel kırma-etamin, Sındırgı halı dokuma-sepet-geri dönüşüm(gazete), Gömeç makrome-sepet örme, merkez çini yapımı workshopları da katılımcıların ilgisini çekti.

YÖRESEL DEĞERLER HAYAT BULDU

Avlu Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen sergide Balıkesir’in yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlarda tanıtım ve satış da gerçekleştirildi. Moda tasarımından el sanatlarına, ahşap oymadan Balıkesir pullusuna kadar çeşitli alanlarda özenle hazırlanmış eserler yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlardan Hakan Ersin ‘Güzel bir çalışma olmuş. En azından ilçeleri bu tür etkinliklerle bir araya getirmek bile çok anlamlı.’ diye konuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a bu tür etkinlikleri düzenlediği için teşekkür eden Ayşe İrem ‘Çok güzel bir ortam. Çok iyi hazırlanmışlar. Hepsi de çok heyecanlı zaten. Çok teşekkür ederiz.’ dedi.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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