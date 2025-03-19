Çanakkale şehitleri Bandırma'da saygı ve minnetle anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında Bandırma’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bandırma Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Bir Hilal Uğruna” sahne gösterisi ve “Çanakkale: Mücadelenin Ruhu” yapay zekâ film gösterimi izleyicilerle buluştu.

Programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, 57. Alay’da destan yazan kahramanlar saygı ve minnetle anıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, programda yaptığı konuşmada Çanakkale ruhunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük simgelerinden biridir. 57. Alay başta olmak üzere, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün burada gençlerimizin hazırladığı anlamlı etkinliklerle bu ruhu bir kez daha yaşadık. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik içinde nesilden nesile yaşamaya devam edecek.”

Başkan Mirza programın hazırlanmasında katkı sağlayan başta Öğr. Gör. Burcu Camgöz ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Solmaz olmak üzere tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.