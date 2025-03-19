  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Çanakkale şehitleri Bandırma'da saygı ve minnetle anıldı

Çanakkale şehitleri Bandırma'da saygı ve minnetle anıldı

Çanakkale şehitleri Bandırma'da saygı ve minnetle anıldı
Güncelleme:

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı kapsamında Bandırma’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bandırma Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Bir Hilal Uğruna” sahne gösterisi ve “Çanakkale: Mücadelenin Ruhu” yapay zekâ film gösterimi izleyicilerle buluştu.

Programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, 57. Alay’da destan yazan kahramanlar saygı ve minnetle anıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, programda yaptığı konuşmada Çanakkale ruhunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük simgelerinden biridir. 57. Alay başta olmak üzere, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün burada gençlerimizin hazırladığı anlamlı etkinliklerle bu ruhu bir kez daha yaşadık. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik içinde nesilden nesile yaşamaya devam edecek.”

Başkan Mirza programın hazırlanmasında katkı sağlayan başta Öğr. Gör. Burcu Camgöz ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Solmaz olmak üzere tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

 

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Tam 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü Tam 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti!
Polisten kaçan ehliyetsiz kadın sürücünün polise söyledikleri şoke etti! Polisten kaçan ehliyetsiz kadın sürücünün polise söyledikleri şoke etti! CHP’den YÖK önünde ''diploma iptali'' protestosu CHP’den YÖK önünde ''diploma iptali'' protestosu Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini hangi gazete nasıl gördü ? Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini hangi gazete nasıl gördü ? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama Diploma iptali sonrasında AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ''çözüm'' önerisi! Diploma iptali sonrasında AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ''çözüm'' önerisi! İBB'ye yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gözaltında! İBB'ye yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gözaltında!