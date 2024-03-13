CHP Şişli adayı Şahan’ın ''Kadın Lokali''nde söyleşiler başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan’ın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği ''Kadın Lokali''nde kadın sağlığı, hukuk ve kadın-çocuk söyleşileri başlıyor.

Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve İstanbul’un kadın temalı tek seçim koordinasyon ofisinde 4 gün sürecek etkinliklerin startı, yarın verilecek.



“Avukata Sor” ve “Kadın Sağlığı Doktor Saati” başlıklarıyla avukat ve doktorlardan oluşan alanında uzman isimler her gün saat 13.00 ila 15.00 arasında seçim ofisinde vatandaşlara destekte bulunacak.



Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Şişli'de, kadınlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek tüm kadınları seçim ofisine davet etti.



Etkinlikler kapsamında ilk olarak 14 Mart Perşembe günü Avukat Fatma Saklıca ile medeni kanun çerçevesinde “Boşanma, nafaka ve velayet” konularına ilişkin Şişli’nin kadınlarına bilgilendirmede bulunacak.

Daha sonra “Kadın Sağlığı Doktor Saati” başlığıyla Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ali Arman söyleşi gerçekleştirecek.



Programlar 17 Mart Pazar günü yapılacak söyleşi ile sona erecek.

EŞİTLİK POLİTİKALARINDA ŞİŞLİ ÖNCÜ OLACAK

Öte yandan, kadınlara yönelik politikaları ve projelerini açıklayan Şahan, Şişli’nin eşitlik politikaları ile ilgili bir zamanlar öncülüğünü yaptığı “Eşitlik Birimi”nin tekrar aktif hale getirileceğini belirtmişti. Yerel eşitlik eylem planı ile cinsiyete duyarlı bütçeleme, belediye stratejik planı ve bütçesinin bir parçası olacağı, eşitlik politikalarında Şişli’nin sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin öncü ilçesi haline gelecek.



Şişli İyi Yaşam Merkezi ile her türlü bağımlılıkla mücadele edecek, bulaşıcı ve kronik hastalıklara karşı önlem alacak, baş etmeyi kolaylaştıracak. Bağımlılıkla mücadele hem merkezde, hem de oluşturulacak sokak timleri sayesinde sokakta gerçekleşecek.



Yenidoğan ve Aile Destek Merkezi projesiyle, yeni bebek sahibi olan ailelerin ev ziyaretleriyle yanlarında olunacak. Ayrıca, açılacak merkez ile ebeveynlere çeşitli eğitimler de verilecek. Aileler merkezde ve ev ziyaretlerinde uzmanlara her konuda danışabilecek.



Bu arada, Şişli’de 3-6 yaş grubu çocukların güvenle oyun oynayacakları 12 adet Çocuk Oyun Merkezi ile 6 adet yeni kreş de açılacak.