EGO Ankaralıları online yüklemeler için uyardı

EGO Genel Müdürlüğü, Ankaralıları online yüklemelerde dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan açıklamada Ankarakart’lara internet üzerinden yükleme yaparken; “https://www.ankarakart.com.tr”, EGOCEP’TE ve Ankarakart uygulamalarını tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlileri Ankarakart’a online yükleme şeklinde yapılan ve son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı.

Yapılan açıklamada “Kurumumuz ile ilgisi olmayan ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi veya EGO Genel Müdürlüğü adı ve logosu kullanılarak oluşturulmuş sahte internet sayfaları ve uygulamalar açıldığı görülmüş; bu internet sayfaları ve uygulamalara giriş yapan vatandaşlarımıza ait bilgilerin çalınarak, hesaplarından fazla para çekildiği tespit edilmiştir” denildi.

“YÜKLEME İÇİN SADECE BU UYGULAMARI TERCİH EDİN”

Online yükleme yapan vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için Ankarakart’a online yükleme yaparken sadece; “https://www.ankarakart.com.tr ”, EGOCEP’TE ve Ankarakart uygulamalarını tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.