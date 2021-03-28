İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi dolayısıyla zorluk yaşayan sanatçılara yönelik hazırlanan yeni bir etkinliği duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" dedi.
İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 28, 2021
39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor.
Başvuru için; https://t.co/MxFxAQkjz6 pic.twitter.com/ZvmgxShqo7
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