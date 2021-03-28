  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İmamoğlu açıkladı: 39 ilçede 100'den fazla noktada başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi dolayısıyla zorluk yaşayan sanatçılara yönelik hazırlanan yeni bir etkinliği duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılar için planlanan yeni bir etkinliği, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İmamoğlu, "İstanbul’u dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor, pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk yaşayan sanatçılarımızla dayanışmayı güçlendiriyoruz. 39 ilçede 100’den fazla noktada #İstanbulBirSahne etkinlikleri başlıyor" dedi.

Etiketler imamoğlu etkinlik korona duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor!
Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı
İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp...
Tepki çeken AK Parti kongresinde kaç kişi vardı?
Japonya'da ''yeni dalga'' uyarısı
İspanya'da sosyal mesafesiz ilk konser! Tam 5 bin kişi katıldı
MasterChef Güzide: Siber zorbalığa maruz kalıyorum
''Tosuncuk''a özendiler! İşte ''Çiftlikbank'' fırsatçıları
Koronavirüs yasakları geri gelecek mi? Gözler yarına çevrildi
Başından vurulan savcıdan kahreden haber