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İmamoğlu'ndan ''kader'' eleştirisi: ''Sorumluluktan kaçmaktır!''

İmamoğlu'ndan ''kader'' eleştirisi: ''Sorumluluktan kaçmaktır!''
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İBB Başkanı İmamoğlu, depremlerin ardından iktidardan yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların 'kader' savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 38 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından iktidar mensuplarının ‘kader’ savunması yapmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkisini dile getiren İmamoğlu, şu ifadeleri paylaştı:

 “Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV'lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların ‘kader’ savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım.”

ERDOĞAN “KADER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bir depremzedeye “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.

Erdoğan yine ''kader'' dediErdoğan yine ''kader'' dediPolitika

 

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu kader deprem depremzede
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