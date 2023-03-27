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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif ziyareti
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13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Peygamberimiz vasiyeti gereği Veysel Karani Hazretleri’ne emanet edilen Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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