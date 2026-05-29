Muğla'da Çamlı Çocuk Köyü Doğal Yaşam Alanları ile Ziyaretçilerini Bekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çamlı Çocuk Köyü yediden yetmişe tüm vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirmesi için kapılarını açtı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nin yanında, çam ağaçlarıyla çevrili 20 bin metrekarelik doğal alanda kurulan Çamlı Çocuk Köyü, Muğla’nın çocuklara özel ilk tematik eğitim alanı olma özelliğini taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MARTAB Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Çamlı Çocuk Köyü’nde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği, doğa bilinci kazanabileceği ve yaratıcılıklarını geliştirebileceği atölyeler büyük ilgi görüyor. Akademik ve kişisel gelişimi desteklemeyi hedefleyen Çamlı Çocuk Köyü, farklı temalara sahip etkinliklerle çocuklara ve ailelerine unutulmaz deneyimler sunuyor. Çamlı Çocuk Köyü’nü özellikle çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen aileler ve okullardan öğrenci grupları ziyaret ediyor.

Fatih Öztürk; “Çocuklarımıza Köy Hayatını Hatırlatmak, Öğretmek, Geçmişle Bağlantıyı Kurmalarını Sağlamayı Amaçlıyoruz”

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk Çamlı Çocuk Köyü projesi ile çocuklara köy hayatını, sıfır atık projesini, endemik bitkileri aynı ortamda sunduklarını söyledi. Fatih Öztürk; “Büyükşehir Belediyemiz kooperatiflerimize ekipman, gayrimenkul tahsisleri yaparak gelişmelerini, ayakta kalmalarını sağlıyor. Çamlı Tesisi’de MARTAB İşletme Kooperatifi’mizin işlettiği bir alan. Burada çocuklarımıza köy hayatını hatırlatmak, öğretmek, geçmişle bağlantıyı kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız ayrıca 118’e yakın endemik bitkiden oluşan tıbbi bitkiler koleksiyon bahçemizi de ziyaret ediyor. Sıfır atık projemiz, tavuklarımız, keçilerimizin beslenmesi gibi faaliyetlerimiz de var. Burada en büyük desteği Büyükşehir Belediye’mizden alıyoruz. Başta Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Hazal Akdeniz; “Çamlı Çocuk Köyü çocukları tekrar doğaya çağırıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çamlı Çocuk Köyü’nde Orman Okulu Atölye Öğretmeni olan Hazal Akdeniz’de çocukların teknolojik gelişmeler yüzünden doğadan koptuklarını söyledi ve Çamlı Çocuk Köyü’nün çocukları tekrar doğaya çağırmak için kurulduğunu belirtti. Hazal Akdeniz; “Çamlı Çocuk Köyü’müzde çocuklarımızın tekrar doğayla buluşmasını, doğada vakit geçirmelerini, eğlenerek öğrenmelerini istiyoruz. Burada Çiftçi köy var. Çeşit çeşit sebzeleri, ağaçları görüyorlar, onların büyümelerine şahit oluyorlar. Tıbbi Koleksiyon bahçesinde belki de hiç görmedikleri bitkileri tanıma fırsatı buluyorlar. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz.” dedi.

Çocuklar Eğlenirken Öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çamlı Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Marmaris Atatürk İlkokulu öğrencisi Defne Aydoğdu ilk defa geldiği Çocuk Köyü’nde arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirdiklerini, köyün eğitici ve öğretici bir yer olduğunu söyledi. Atatürk İlkokulu 9.sınıf öğrencisi Emir Kılıç’da arkadaşları ile Çamlı Çocuk Köyü’nde doğayı keşfettiklerini ve öğrendikleri ile çok mutlu olduklarını söyledi.

Cenk Erdoğan; “20 Bin 740 metrekare alan içerisinde piknik, çocuk oyun, doğa ve orman atölye alanları, yürüyüş yolları, çay bahçesi, bitki tünelleri, tarım laboratuvarı var”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cenk Erdoğan Çamlı Çocuk Köyü projesi ile ilgili şunları söyledi; “Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, çocuklara özel olarak geliştirilen Çamlı Çocuk Köyü Projesi ile kapılarını çocuklara açtı. MARTAB İşletme Kooperatifi ile birlikte geliştirilen Çamlı Çocuk Köyü projesi, 20.740 m² alan içerisinde bulunan, piknik alanı, çocuk oyun alanı, doğa ve orman atölyeleri alanları, yürüyüş yolları, çay bahçesi, bitki tünelleri, tarım laboratuvarı ile çocuklara doğal yaşamı tanıtırken aynı zamanda ebeveynleriyle birlikte eğlenerek öğrenmelerine, doğayı ve hayvanları yakından tanımalarına olanak sağlıyor. Ayrıca alan içerisinde desteklemede bulunduğumuz kooperatif ürünlerinin satışının yapıldığı yöresel ürünler satış mağazası bulunuyor. Tüm vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte Çamlı Çocuk Köyü’müze bekliyoruz.” dedi.